Врач назвала продукты, которые вредно совмещать с кофе Врач-диетолог Алехина: кофе вредно совмещать со сливками и сладкой выпечкой

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Кофе вредно сочетать с сахаром, сливками, сладкой выпечкой и сиропами, так как это добавляет калорийность напитку, делая его полноценным приемом пищи, предупредила врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Анна Алехина. Кроме того, нельзя пить энергетические напитки после кофе, так как это может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Регулярное употребление энергетических напитков с кофе вызывает бессонницу, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, чувство тревожности и беспокойства. Энергетические напитки в целом не рекомендуется употреблять на постоянной основе, тем более в вечернее время, — отметила специалист.

По словам Алехиной, употребление спиртных напитков в сочетании с кофеином увеличивает нагрузку на сердце. Кофе возбуждает нервную систему и сужает сосуды, а алкоголь расслабляет ее и расширяет сосуды, снижая артериальное давление. Из-за противоположных действий сердечно-сосудистая и нервная системы пребывают в стрессовом состоянии, что оказывает негативное влияние на весь организм в целом. Поэтому между приемом кофе и горячительных напитков стоит выдержать около 4-6 часов, заключила диетолог.

Врач-нарколог Алексей Казанцев заявил, что кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему, а это может нарушить его сон. Он отметил, что на фоне бессонницы человек может стать более агрессивным и раздраженным, кроме того, кофеин повышает тревожность. Чтобы минимизировать последствия для здоровья, следует пить кофе только в первой половине дня, а также в целом снизить дозу его потребления, посоветовал врач.