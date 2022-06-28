Врач назвала причины ухудшения памяти Врач Ткачева: память может ухудшаться из-за депрессии, переутомления и стресса

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У людей может ухудшаться память из-за нейродегенеративных процессов, стресса, депрессии, переутомления и проблем с сердечно-сосудистой системой, заявила гериатр Ольга Ткачева в беседе с «ФедералПресс». По ее словам, с возрастом память ухудшается далеко не у всех людей.

С возрастом память становится хуже далеко не у всех. Если память ухудшается у пожилых людей, то это уже патологические процессы, — уточнила Ткачева.

Она отметила, что если у человека внезапно ухудшилась память и это мешает ему в повседневной жизни, то стоит обратиться за советом к специалисту. Гериатр заметила, что для улучшения памяти россиянам надо поддерживать социальную, когнитивную и физическую активность.

Любая когнитивная активность помогает развивать память, но она должна быть интересна человеку. Важно, чтобы человек делал это с удовольствием и его это интересовало, мотивировало, — резюмировала Ткачева.

Ранее терапевт Ирина Ярцева заявила, что для эффективной работы мозгу необходимо отдыхать от работы, восстановление этого органа происходит, как правило, во время сна. Она уточнила, что многие люди не перестают думать о труде даже после окончания рабочего дня, что негативно сказывается на мозге.