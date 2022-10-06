Врач назвала болезни, при которых без причины возникают синяки на теле Терапевт Романенко: при поражении печени и болезнях крови синяки могут появляться беспричинно

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Появление синяков на теле без видимых причин может свидетельствовать о бактериальных и вирусных инфекциях, токсическом поражении печени или заболеваниях крови, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, такой симптом может наблюдаться при нарушениях свертывающей системы крови, сниженном уровне тромбоцитов и лейкозе. Также синяки могут беспричинно появляться на теле при бесконтрольном приеме анальгетиков и других лекарственных препаратов, которые пациенты пьют зачастую без назначения врача.

Причиной появления синяков могут быть патология свертывающей системы, низкие тромбоциты. Так могут проявляться многие заболевания крови <...>. К кровоточивости могут привести как острые поражения печени, то есть инфекции вирусные, бактериальные, так и токсическое поражение печени, — уточнила Романенко.

Также синяки могут возникнуть при приеме антикоагулянтов, если их пить без назначения врача. Кроме них, к таким же последствиям могут привести и лекарства, уменьшающие боль и снижающие температуру.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи и обесцвечивание кала являются симптомами заболевания печени. Эксперт добавила, что высокий уровень креатинина в крови может говорить о проблемах в работе почек. Специалист отметила, что оба органа очищают организм от вредных веществ, и призвала внимательно следить за их здоровьем.