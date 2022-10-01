Названы симптомы болезней печени и почек Гастроэнтеролог Кашух назвала симптомы болезней печени и почек

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи и обесцвечивание кала являются симптомами заболевания печени. Эксперт добавила, что высокий уровень креатинина в крови может говорить о проблемах в работе почек. Специалист отметила, что оба органа очищают организм от вредных веществ и призвала внимательно следить за их здоровьем, пишут «Известия».

Печень называют молчаливым органом — в ней нет нервных окончаний, поэтому она не подает сигналов о развивающихся болезнях. Зачастую обнаружить отклонения в работе печени можно только с помощью анализов, — пояснила Кашух.

Она добавила, что людям, которые находятся в группе риска: злоупотребляющие алкоголем, предпочитающие фастфуд и жирную пищу, длительно принимающие большое количество лекарственных препаратов, следует обращать особое внимание на работу этих органов.

Нутрициолог Елена Буторина ранее заявила, что суточная норма потребления витамина С в среднем для мужчин составляет до 90 мг, а для женщин — 75 мг. Эксперт отметила, что лучше всего витамин С усваивается при потреблении продуктов, в которых он содержится. Она добавила, что для этого подойдут шиповник, киви, облепиха, черная смородина, болгарский перец, а также цитрусовые.