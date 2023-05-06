Врач назвал страшное последствие смешивания шашлыка с алкоголем Гастроэнтеролог Вялов: смешивание шашлыка и алкоголя может привести к эрозии желудка

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Шашлык ни в коем случае не стоит запивать спиртными напитками, потому что алкоголь обладает раздражающим действием на желудок и нарушает его моторику, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, плохо приготовленное мясо в сочетании с алкоголем стимулируют воспаление желудка, в этом случае можно заработать эрозию.

Если у человека в желудке хеликобактер, то при добавлении даже небольшого числа алкоголя бактерия начинает активно размножаться и заселяет большую площадь желудка. В этих случаях будут крайне негативные проявления для организма. Если становится плохо после употребления шашлыка с алкоголем, это повод проверить хеликобактер и подумать о поджелудочной железе, — отметил Вялов.

Гастроэнтеролог добавил, что, если шашлык вызывает тяжесть, чувство переполненности и дискомфорт, это повод проверить желудок и вылечить его. Лечение занимает от четырех до восьми недель.

Ранее Вялов рассказал, что если съесть плохо прожаренное мясо, то существует риск подцепить кишечную инфекцию, а также рак желудка. Специалист призвал не готовить овощи на решетке или шампурах, поскольку при жарке уходит вся клетчатка и никакой пользы для кишечника не будет.