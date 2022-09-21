Врач назвал лекарства, которыми нельзя лечить ОРВИ у детей Врач Абакумов: оциллококцинум, кагоцел, анаферон и анальгин нужно убрать из детской аптечки

Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Некоторые привычные для многих родителей лекарства от простуды не только бесполезны, но и могут препятствовать выздоровлению и даже быть опасными при лечении ОРВИ у детей, рассказал в интервью «Вестям Подмосковья» врач доказательной медицины Олег Абакумов. Такие препараты, как оциллококцинум, кагоцел, анаферон и анальгин, по мнению эксперта, следует выкинуть из детской аптечки, а от их использования нужно отказаться.

Противовирусный препарат оциллококцинум, который состоит из сахарозы и лактозы, в 2010 году был признан международные организации по надзору за лекарствами мошенническим продуктом, рассказал Абакумов.

Кагоцел, по словам врача, содержит вещество госсипол, который использовался в Китае как оральный контрацептив для мужчин, из-за чего в перспективе его употребление может привести к бесплодию. Помимо того, его эффективность против ОРВИ вызывает сомнения, а также провоцирует множество тяжелых побочных эффектов.

Анаферон содержит антитела к гамма-интерферону — тому, что как раз помогает детскому организму самостоятельно бороться с вирусами. По словам врача, употребление этого лекарства только ослабит иммунитет и помешает выздоровлению.

Еще один препарат — анальгин, запрещен во многих странах мира, а вреда от него ничуть не меньше, чем возможной пользы. Как утверждает Абакумов, анальгин может до нуля уничтожить клетки, которые ведут борьбу с вирусом и даже привести к летальному исходу.

Гастроэнтеролог Марина Шурова ранее рассказала, что человек рискует столкнуться с запором и диареей на фоне самолечения антибиотиками. Эксперт подчеркнула, что прием таких препаратов в сезон простуд для профилактики нарушает микрофлору кишечника, а на ее восстановление требуется много времени. По ее словам, такие манипуляции не дадут ничего, кроме вреда.