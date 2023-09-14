Врач назвал идеальную температуру в квартире Врач Иванов назвал 20 градусов идеальной температурой для спальни

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Температура в квартире или жилом доме по стандарту должна составлять 20–22 градуса тепла, но на практике для разных комнат она может немного варьироваться, рассказал врач-дерматовенеролог Роман Иванов. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал 18–20 градусов идеальным условием для спальни — так будет легче засыпать, а сон станет здоровым и крепким.

В гостиной и детской должно быть теплее — до 22 градусов. На кухне полезнее поддерживать температуру 17–18 градусов — это объясняется тем, что во время приготовления пищи вырабатывается достаточно большое количество тепла, которое может сильно нагреть помещение, — посоветовал специалист.

В ванной комнате должно быть 24–26 градусов. По словам дерматовенеролога, при более низкой температуре из-за высокой влажности в помещении человек будет постоянно ощущать промозглость и сырость.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее рассказал, что в жаркие дни в квартире лучше не пользоваться духовкой, плитой и утюгом. Чтобы снизить температуру в помещении, следует установить плотные шторы, жалюзи и специальные светоотражающие пленки. Важно свести к минимуму попадание прямых солнечных лучей в помещения, особенно утром и днем.