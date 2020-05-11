Врач из Калмыкии рассказал, как поборол коронавирус

https://static.news.ru/photo/4f63f898-9355-11ea-8aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенёс тяжёлую форму коронавируса, рассказал, как пережил заболевание. По его словам, он заразился, будучи начальником обсерватора.

Сначала заболела медсестра отделения, а через пять дней у Унгарлинова пропали обоняние и вкус.

Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет. Совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было, — отметил врач в интервью «Российской газете».

Тест на COVID-19 оказался положительным. При первом рентгене выяснилось, что у него односторонняя очаговая пневмония, при повторном она уже была двусторонней.

Исследование на томографе показало, что поражены 45% его лёгочной ткани. На снимках были видны эффекты «матового стекла» и «булыжной мостовой». Это означало, что у Унгарлинова оказалась тяжёлая степень болезни. Далее были критическое состояние, реанимация, подключение к аппарату ИВЛ.

Температура 39,9, причём постоянная, и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Всё тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали, — вспомнил врач.

Только спустя месяц лечения тест дал отрицательный результат. Унгарлинов всё ещё остаётся в больнице, долечивает пневмонию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса проанализировали статистику заражения коронавирусом по всему миру. Они пришли к выводу, что достичь коллективного иммунитета не удастся ни в одной стране. По их данным, для его выработки необходимо, чтобы COVID-19 переболели 70% жителей, но ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух — четырёх процентов.