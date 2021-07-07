Врач дала совет, как быстро уснуть в жару

Чтобы быстро уснуть в жаркую погоду, нужно перед сном положить в морозилку наволочку и простыню. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова.

По её словам, замороженное бельё лучше охладит организм, главное, чтобы оно было из натуральных материалов. Чиркова также советует рядом с кроватью поставить ведро с холодной водой и периодически смачивать ею запястья и шею — те места, где прощупывается пульс.

Спать под кондиционером или вентилятором можно только в том случае, если вы не боитесь сквозняков, — рассказала врач.

Эксперт также советует отказаться от дневного сна и вечерних тренировок. Кроме того, по её словам, в жару не следует злоупотреблять алкоголем и белковой пищей. В течение дня необходимо пить больше воды.

Ольга Чиркова напомнила, что идеальная температура воздуха для сна — плюс 19–21 градус.

Ранее диетолог рассказал, что лучшим напитком, который обеспечит организм необходимым количеством жидкости в жаркую погоду, является обыкновенная вода.