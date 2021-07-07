Диетолог рассказал, что нельзя пить в жару

Лучшим напитком, который обеспечит организм необходимым количеством жидкости в жаркую погоду, является обыкновенная вода. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По словам медика, воде можно придать особый вкус , добавив в стакан или кувшин апельсин, лимон или любой другой фрукт.

Кроме воды, для утоления жажды следует выбирать несладкие напитки. Даже в плане кваса стоит отдать предпочтение тому, который имеет низкое содержание сахара.

Он, может, не особо вкусный, но он безвреден для фигуры. А у сладкого кваса калорийность слишком высока, чтобы утолять им жажду регулярно, — пояснил диетолог.

Что касается популярных газированных напитков, то от них следует в жару отказаться полностью, поскольку они весьма калорийные, контролировать количество выпиваемой газировки довольно сложно и часто человек употребляет гораздо больше, чем планировал. И хотя газированные напитки с пониженным содержанием сахара не слишком влияют на появление избыточного веса, они не позволяют утолить жажду.

Парадокс в том, что подслащённые газированные напитки, даже с минимальным количеством калорий, вызывают такую реакцию, что вы не напиваетесь. Вскоре вам захочется чего-то ещё, — пояснил врач.

То же самое можно сказать и обо всех пакетированных соках, поскольку между ними и газировкой, по словам Бобровского, нет никакой разницы: «польза минимальная, а вред <...> одинаковый».

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