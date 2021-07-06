Диетолог назвала забытый продукт для укрепления иммунитета

Щавель является одним из наиболее полезных растений. В нём содержится большое количество витаминов и необходимых организму веществ. Например, аскорбиновая кислота, которая помогает укрепить иммунитет и понизить уровень так называемого «плохого» холестерина. Также в 100 граммах щавеля содержится 50% суточной нормы витамина С, по этим показателям он опережает даже лимон и шпинат. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Анна Король.

Также щавель богат бета-каротином, отвечающим за состояние кожи и здоровье глаз и обладающим ярко выраженными антиоксидантными свойствами. В растении содержится большое количество витаминов группы В, отвечающих за жировой, белковый и углеводный обмены, полезных для работы нервной системы, слизистой полости рта и кишечника.

Присутствующие в щавеле витамин К и кальций укрепляют стенки сосудов и разжижают кровь. Сок растения позволяет улучшить состояние почек и снять отёки. Полезен продукт и для людей с заболеваниями печени и желчного пузыря.

Суп из щавеля повышает гемоглобин, насыщает организм витаминами, нормализует работу ЖКТ и способствует работе печени.

При этом щавель имеет и ряд противопоказаний. Так, его кислота может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках, нельзя употреблять щавель при мочекаменной болезни и гастрите в период обострения.

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