Врач рассказала, кому нельзя есть гречку

Противопоказаний для употребления гречки практически не существует. Однако при наличии ряда заболеваний следует следить, с чем она сочетается. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

По словам Бочаровой, гречка — это гипоаллергенный продукт, входящий в состав лечебных столов, представляющих собой системы диет для комплексного лечения и профилактики заболеваний, в том чисел ЖКТ. Индивидуальная непереносимость гречки встречается крайне редко.

Проблемы возникают, только если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке, может привести к вздутию и газообразованию, — отметила Бочарова.

В этой связи при наличии проблем с кишечником гречку не рекомендуется сочетать в жирными продуктами — мясными полуфабрикатами, жирной рыбой. Последствиями могут стать брожение и ощущение тяжести в животе.

Также врач не рекомендует запаривать гречку кипятком. Она советует её проварить, чтобы организм легче воспринял крупу.

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