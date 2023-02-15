Врач дал советы по выявлению ишемической болезни Врач Сидельников порекомендовал измерять давление для выявления ишемической болезни

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При сердечно-сосудистых заболеваниях необходимо постоянно контролировать состояние своего организма у специалистов, уточнил врач-аритмолог Александр Сидельников. Он рассказал РИАМО, что для выявления ишемической болезни сердца необходимо ежедневно измерять артериальное давление.

Среди неинвазивных методов диагностики самыми распространенными являются: холтеровское мониторирование, УЗИ сердца (ЭХО-КГ), УЗДГ БЦА (выявление атеросклеротических бляшек в сонных артериях), суточный мониторинг артериального давления, общий анализ крови, — пояснил специалист.

Врач объяснил, что необходимо консультироваться с кардиологом по всем результатам исследований. При выявлении ишемической болезни врач сможет вовремя назначить лечение. Сидельников уточнил, что при наличии атеросклеротических бляшек в сосудах назначается медикаментозное лечение, а в более запущенных случаях может потребоваться стентирование коронарных артерий.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее порекомендовала пожилым людям регулярно измерять артериальное давление для выявления инсульта. По словам специалиста, заболевание чаще всего развивается во время гипертонического криза, который характеризуется повышенным давлением.