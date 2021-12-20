«Возможны варианты»: Песков о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Кремль рассматривает разные варианты шагов России при размещении вооружений НАТО у её границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, передаёт ТАСС.

Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты, — цитирует его агентство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём намерении вернуть в страну ядерное оружие. По его словам, он обратится к Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы, под которой, прежде всего, понимается Польша. Он также заверил, что вся инфраструктура на территории республики для размещения советского ядерного оружия им предусмотрительно сохранена.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что предложение Лукашенко вернуть ядерное оружие России в Белоруссию может стать одним из ответов на действия Альянса. Он также подчеркнул, что НАТО вплотную подошла к белорусской границе, а её активность и количество манёвров сильно выросли.