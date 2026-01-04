Возьмите пачку яичной лапши и один окорочок — получится вкуснейший супчик. Куриный суп с лапшой и шампиньонами

Этот куриный суп с грибами — из тех, что сразу создают ощущение уюта и домашнего тепла. Простой набор продуктов, ароматный куриный бульон, нежные грибы и лапша делают его особенно вкусным. Отличный вариант, когда хочется сытного, но не тяжелого обеда.

Ингредиенты: курица — 1 крупный окорочок (около 500–600 г), шампиньоны — 150 г, лапша яичная — 1 пачка, картофель — 2–3 шт. (около 200 г), морковь — 1 небольшая (80–100 г), лук репчатый — 1 шт., укроп свежий — 1–2 веточки, соль и молотый черный перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л., вода — 2 л.

Приготовление: куриный окорочок заливают водой, доводят до кипения и снимают пену, при желании кожу с курицы удаляют. Готовый бульон процеживают, мясо отделяют от кости и нарезают. Картофель режут кубиками и отправляют в бульон, варят до полуготовности. Лук, морковь и шампиньоны нарезают и обжаривают на растительном масле до мягкости и аромата. В кастрюлю с картофелем добавляют грибную зажарку и варят еще 5–10 минут, снимая лишний жир. Суп солят и перчат по вкусу, при желании добавляют щепотку куркумы для цвета. Лапшу кладут в суп и варят после закипания 3–5 минут на слабом огне, не переваривая. Готовый суп снимают с плиты и посыпают мелко нарезанным укропом.

