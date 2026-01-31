Зимняя Олимпиада — 2026
Возьмите 1 селёдку и варёную морковь — этот рулет сметают за секунды: идеально на поджаристый хлеб

Простая селёдка легко превращается в эффектную закуску, которая выглядит празднично и исчезает со стола первой. Нежная начинка из сыра, яиц и моркови отлично подчёркивает солоноватый вкус рыбы, а на румяном хлебе такой рулет особенно хорош. Минимум продуктов — максимум вкуса.

Ингредиенты: филе слабосолёной сельди — 200 г, плавленый сыр — 150 г, варёная морковь — 1 шт. (средняя), варёные яйца — 2 шт., свежий укроп — 3–4 веточки.

Приготовление: филе сельди нарежьте тонкими продольными ломтиками. На пищевую плёнку выложите рыбу внахлёст, формируя прямоугольник. Морковь и яйца натрите на мелкой тёрке, сыр разомните вилкой, укроп мелко нарежьте и смешайте всё до однородности. Равномерно распределите начинку по сельди, аккуратно сверните рулетом с помощью плёнки и плотно заверните. Уберите в холодильник на 1–2 часа, затем снимите плёнку и нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки.

Ранее мы делились рецептом салата «Советский», который забыли, а он очень вкусный. Простой вариант с курицей.

