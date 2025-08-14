Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Воздушные творожные оладьи за 10 минут: всего 80 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти творожные оладьи получаются невероятно воздушными, с нежной текстурой и легкой золотистой корочкой. Вкус — мягкий сливочный, без лишней сладости, с ванильным ароматом. Всего 110 ккал/100 г (в одной оладье — 80 ккал)!

Вам понадобится: 200 г обезжиренного творога (0%), 1 яйцо, 2 ст. л. овсяной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. ванилина, стевия по вкусу. Все ингредиенты взбейте блендером до гладкости. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выпекайте на антипригарной сковороде без масла под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Секрет пышности — не переворачивать оладушки раньше времени, когда появятся пузырьки и края схватятся. Подавайте с ягодами или натуральным йогуртом — получается сытно, полезно и настолько вкусно, что не верится в их диетичность! А готовятся всего за 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить штрудель с творогом и яблоками за 15 минут с лавашом вместо теста.

