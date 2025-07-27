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27 июля 2025 в 19:01

Вместо теста беру лаваш, и штрудель с творогом и яблоками готов за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо теста беру лаваш, и штрудель с творогом и яблоками готов через 15 минут! Получается хрустящий сладкий десерт с нежным сочетанием кисло-сладких яблок, сливочного творога и ароматной корицы.

Для приготовления разверните лист лаваша и смажьте его растопленным сливочным маслом. Смешайте 200 г творога с 2 ст. л. сахара и 1 яйцом, добавьте нарезанные кубиками 2 яблока, щепотку корицы и 50 г изюма. Равномерно распределите начинку по лавашу, сверните рулетом и выложите на противень. Смажьте сверху яйцом, посыпьте сахаром и запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

При выпекании лаваш становится золотистым и хрустящим, а начинка — сочной и тающей во рту. Подавайте штрудель теплым — это нежный, ароматный и очень простой десерт.

Ранее стало известно, как приготовить картофельный штрудель с грибами и сыром.

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выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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