Готовлю без заморочек: картофельный штрудель — чудо-рулет с грибами и сыром

Готовлю без заморочек: картофельный штрудель — чудо-рулет с грибами и сыром

Картофельный штрудель с грибами и сыром — это чудо-рулет с хрустящей слоеной корочкой и ароматной начинкой. Готовлю его без заморочек, все предельно просто!

Рецепт: отварите 4 картофелины, разомните с 1 яйцом, 2 ст. л. сливочного масла и щепоткой мускатного ореха. Раскатайте слой готового слоеного теста размером 30×40 см. Выложите картофельное пюре, сверху распределите обжаренные с луком 300 г шампиньонов, посыпьте 150 г тертого сыра и рубленой зеленью. Сверните в рулет. Выпекайте 25 минут при 190 °C до золотистой корочки.

Горячий штрудель нарезайте порциями — внутри вас ждет аппетитная слоистая начинка с грибным ароматом, сливочным вкусом картофеля и нитями расплавленного сыра. Подавайте со сметанным соусом с чесноком — это блюдо станет звездой любого стола!

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