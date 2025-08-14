Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 04:41

Это не просто оладушки — решает хитрый бонус! Завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нужен быстрый и вкусный завтрак? Попробуйте эти сытные оладушки с ветчиной, помидорами и сыром! Они готовятся всего за 10 минут, но получаются невероятно ароматными и сочными. Идеальный вариант для тех, кто любит начинать день с чего-то сытного и вкусного.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 160 г муки, 200 г ветчины, 1 помидор, 60–70 г сыра и пучок укропа. Смешайте кефир с солью, сахаром и содой, добавьте муку и тщательно перемешайте. Затем введите в тесто нарезанные кубиками ветчину, помидоры, сыр и укроп — получится ароматная масса с начинкой.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте тесто ложкой. Обжаривайте оладушки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом. Эти оладушки хороши сами по себе или с овощным салатом — отличный вариант для завтрака или перекуса!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Нотки тропического фрукта подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
завтраки
оладьи
ветчина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
