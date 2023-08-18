ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней

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Число случаев инфицирования COVID-19 в мире увеличилось на 63% за 28 дней, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Коронавирусом с 17 июля по 13 августа заразились около 1,5 млн человек.

За четыре недели зарегистрировано почти 1,5 млн случаев болезни COVID-19, сообщения об инфицировании поступили из 104 государств. При этом в публикации говорится о смерти более 2,3 тыс. человек. В ВОЗ констатировали, что коронавирус остается «крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 7 по 13 августа вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. За этот промежуток в России госпитализировали 972 человека с COVID-19 — на 5,4% больше, чем неделей ранее.

Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев сообщил, что осенью россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, рост числа заболевших может начаться в октябре. Зверев отметил, что циркуляция всех респираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период, коронавирус не исключение.