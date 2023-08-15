В России заявили о подъеме заболеваемости коронавирусом Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю 7—13 августа выросла на 1,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 7 по 13 августа вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram-канале. За этот промежуток в России госпитализировали 972 человека с COVID-19 — на 5,4% больше, чем неделей ранее.

По состоянию на 15 августа в России за 32-ю неделю 2023 года (с 7 по 13 августа): госпитализированы 972 человека, на 5,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости <...> увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9%, — говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели 2933 человека, что на 25,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. При этом подтвержден 41 летальный исход. Общее увеличение заболеваемости отмечено в 38 субъектах РФ.

Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев сообщил, что осенью россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, рост числа заболевших может начаться в октябре. Зверев отметил, что циркуляция всех распираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период, коронавирус не исключение.

Говоря о возможной опасности новой линии «омикрон»-штамма EG.5, именуемого «эрис», эксперт предположил, что «особенно бояться» тут нечего, поскольку эта версия мало отличается от предыдущих.