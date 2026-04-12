В МИД раскрыли, почему ВОЗ может не признать выход США из организации

Логвинов: выход США из ВОЗ могут признать не состоявшимся

ВОЗ может не признать выход США из организации состоявшимся до выполнения американской стороной всех финансовых обязательств, заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов в разговоре с РИА Новости. О выходе Вашингтона из организации было объявлено 22 января.

Существует мнение, что до выполнения американской стороной всех своих финансовых обязательств перед организацией ВОЗ может не признать выход Соединенных Штатов состоявшимся, — отметил он.

О выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения было объявлено ровно через год после принятия соответствующего указа американского президента Дональда Трампа. При этом, по данным агентства Bloomberg, сумма задолженности США перед ВОЗ составляет около $260 млн (20 млрд рублей).

Ранее Логвинов заявил, что США не выполнили финансовые обязательства перед Всемирной организацией здравоохранения за 2025–2026 годы. По его словам, государство имеет задолженность еще за 2024 год.