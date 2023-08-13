Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID-19 Эксперт Зверев: в октябре возможен рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью россиянам стоит ждать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. По его мнению, рост числа заболевших может начаться в октябре.

Подъем заболеваемости обязательно будет — осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь. <...> Наверное, где-нибудь в октябре стоит ожидать, — сказал эксперт.

По словам Зверева, циркуляция всех распираторных заболеваний начинается в осенне-зимний период, коронавирус не исключение. Говоря о возможной опасности новой линии «омикрон»-штамма EG.5, именуемого «эрис», эксперт предположил, что «особенно бояться» тут нечего, поскольку эта версия мало отличается от предыдущих.

Ранее специалисты Роспотребнадзора объявили о появлении нового варианта коронавируса «омикрон». К настоящему моменту он слабо распространен на территории России. Всего в стране было выявлено 17 случаев заражения данным вариантом инфекции.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее предположил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 не представляет большой угрозы. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона» и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».