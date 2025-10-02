Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:54

Вот, как вернуть яркий свет дома: все дело в запылившейся люстре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Загрязненная люстра может снизить освещение в комнате на треть, из-за чего вы можете начать тратить больше электроэнергии. Оседающая на плафонах пыль со временем превращается в липкий слой, который не только ухудшает светоотдачу, но и может привести к перегреву проводки.

Опытные клинеры рекомендуют три безопасных метода очистки:

  • Сухая чистка специальной щкткой из микрофибры с длинной ручкой;
  • Паровая баня: кратковременное включение света для подсушивания пыли;
  • Влажная обработка спреем-антистатиком и мягкой салфеткой.

Регулярная очистка каждые три месяца поможет сохранить блеск люстры и максимальную светоотдачу. Избегайте абразивных средств и спирта — они могут повредить покрытие.

Ранее сообщалось, что застарелый жир и нагар на плите кажутся непобедимыми, заставляя тратить деньги на дорогую химию. На самом деле решение проблемы годами лежит на полке в любом магазине и стоит копейки.

люстры
советы
уборка
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
