Вот как надо готовить яичницу: с таким завтраком утро будет по-настоящему добрым

Это блюдо кардинально меняет представление о простой глазунье, превращая ее в эффектное и сытное блюдо с хрустящей основой. Вот как надо готовить яичницу! С таким завтраком утро будет по-настоящему добрым.

Для приготовления понадобится: 1 круглый тонкий лаваш, 1 яйцо, 30 г тертого твердого сыра, 1/2 небольшого помидора, соль, черный перец. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Противень застелите пергаментом. Лаваш положите на противень. В центр разбейте яйцо. Посолите и поперчите. Помидор мелко нарежьте. Посыпьте яйцо помидором, а затем щедро засыпьте тертым сыром. Отправьте противень в разогретую духовку на 10–15 минут. Время зависит от желаемой консистенции желтка: 10 минут — желток будет жидким, 12–15 — более плотным. Следите, чтобы края лаваша не подгорели. Подавайте сразу, пока лаваш хрустит. Можно разрезать на дольки, как пиццу.

