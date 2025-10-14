Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:44

Восточный суп за час: готовим согревающую машхурду по-узбекски — идеальное блюдо для осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп я открыл для себя прошлой осенью, и с тех пор он прочно поселился в моем меню. Меня покорила его сытность и насыщенный вкус, который действительно согревает в непогоду. Теперь это мое любимое блюдо, когда хочется чего-то основательного, но не слишком сложного в приготовлении.

Для машхурды мне нужно: 500 г говядины, 150 г маша, 100 г риса, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 2 помидора и 1 сладкий перец. Мясо я нарезаю кубиками и обжариваю до румяной корочки. Добавляю нарезанные лук, морковь и перец, тушу около 10 минут.

Затем кладу нарезанный кубиками картофель, промытые маш и рис. Добавляю специи: по чайной ложке паприки и кориандра, черный перец по вкусу. Заливаю 2,5 литрами воды и варю на медленном огне около часа. В самом конце добавляю нарезанные помидоры. Готовый суп посыпаю рубленой зеленью. Подаю с лепешками или лавашем.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
