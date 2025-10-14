Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:44

Секрет идеального печенья: эти шоколадные «Бруки» получаются с первого раза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Бруки» представляет собой американскую классику с насыщенным шоколадным вкусом. Это лакомство отличается хрустящими краями и мягкой жевательной текстурой в центре. Сочетание двух видов сахара и темного шоколада создает идеальный баланс сладости и горьковатых нот.

Для приготовления потребуется: 115 г сливочного масла, 55 г сахара, 100 г коричневого сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. ванильного экстракта, 150 г муки, 35 г какао-порошка, 0,5 ч. л. соды, 100 г темного шоколада. Растопленное масло смешивают с сахаром и яйцом до однородности. Добавляют просеянную муку, какао, соду и ванильный экстракт. Вмешивают рубленый шоколад, оставляя часть для украшения. Формируют шарики, выкладывают на противень и посыпают оставшимся шоколадом. Выпекают при 190 градусах 15 минут. Секрет успеха заключается в использовании растопленного масла — оно создает характерную жевательную текстуру и тонкую хрустящую корочку. Готовое печенье слегка остужают на противне перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

