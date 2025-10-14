Хрустящие кукис с шоколадом как в лучшей кофейне: это печенье станет вашим фирменным рецептом

Готовим хрустящие кукис с шоколадом как в лучшей кофейне! Это печенье станет вашим фирменным рецептом. Его вкус — это идеальный баланс: хрустящие края с карамельными нотами сахара сочетаются с нежной мягкой серединой и тающими кусочками шоколада, создавая настоящую симфонию наслаждения.

Вам понадобится: 150 г размягченного сливочного масла, 150 г коричневого сахара, 1 яйцо, 250 г муки, ½ ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и 150-200 г темного шоколада крупными кусочками. Взбейте масло с сахаром до пышности, добавьте яйцо и снова взбейте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и солью, соедините с масляной смесью, добавьте шоколад и аккуратно замесите тесто. Сформируйте шарики размером с грецкий орех, выложите на противень с пекарской бумагой на расстоянии друг от друга и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 10-12 минут до золотистого цвета.

Готовое печенье слегка остудите на противне — оно идеально к молоку, кофе или как самостоятельный десерт!

