«Воровство недопустимо»: возможен ли «параллельный импорт» западного кино Власти и бизнес ищут варианты, как вернуть голливудские фильмы в отечественные кинотеатры

Фото: Marvel Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западное кино стало пропадать из российских кинотеатров вместе с другими иностранными товарами. Если телефоны, как и другая электроника, вернулись на полки магазинов через так называемый «параллельный импорт» — «серый» ввоз устройств из других стран, то с аудиовизуальными произведениями ситуация до сих пор остаётся нерешённой. Один из вариантов решения этой проблемы в беседе с NEWS.ru озвучил бывший председатель СПЧ, глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву Михаил Федотов. По его мнению, нужны «деликатные» поправки действующего законодательства при соблюдении международных соглашений, в которых участвует Россия. Есть и более радикальные меры. Например, некоторые парламентарии и владельцы кинотеатров предлагают принудительно лицензировать продукцию правообладателей из «недружественных стран» для её легализации внутри страны.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Договоры должны соблюдаться

Ещё в начале марта Минпромторг расширил перечень товаров для «параллельного импорта». Вместе с большим количеством марок алкоголя в список попала продукция компаний, которые производят аудиовизуальные произведения: Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Однако показывать пиратские версии их фильмов всё ещё нельзя: накануне Минпромторгу даже пришлось выпустить отдельный комментарий об этом.

Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС, — подчеркнули в ведомстве.

Демонстрация кино без разрешения правообладателя остаётся незаконной. Однако, как рассказал NEWS.ru бывший председатель СПЧ, глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву Михаил Федотов, легализовать «параллельный импорт» аудиовизуальных произведений возможно: для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс, который и определяет авторское право в России. Он отметил, что представляет, как именно можно это сделать.

Воровство в авторском праве столь же недопустимо, как любое другое преступление. Поэтому в любом случае должны быть соблюдены права интеллектуальной собственности, предусмотренные международным правом. Но это можно сделать по-разному, можно тонко и деликатно, а можно грубо и неуклюже. В последнем случае мы получим долгоиграющие проблемы, — подчеркнул Федотов.

Он отметил, что при изменении закона важно сохранить его соответствие подписанным и ратифицированным Россией международным договорам: «Принцип pacta sunt servanda, то есть „договоры должны соблюдаться“, известен ещё со времён римского права». Он перечислил такие документы.

Первый из них — Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, принятая еще в 1886 году. Россия присоединилась к этому документу в 1995 году, а всего она объединяет 181 страну. Этот документ устанавливает принципы международного авторского права, среди которых принцип национального режима (каждая страна предоставляет гражданам других стран-участниц минимум те же авторские права, что и своим гражданам).

Второй — Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по исполнениям и фонограммам. Россия стала его участницей в 2009 году. Данный документ наделяет исполнителей и производителей фонограмм имущественными правами.

Также Михаил Федотов вспомнил о Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Его Россия должна исполнять, так как это стандарт для членов Всемирной торговой организации (ВТО), в которую РФ вступила в 2012 году. Соглашение ТРИПС в свою очередь предусматривает выполнение Бернской конвенции, а также несколько расширяет ее.

Легализовать параллельный импорт аудиовизуальных произведений реально. <...> Это тонкая, деликатная юридическая работа, будет неправильно делать её наспех и неуклюжими методами. <...> Я не знаю, можно ли это сделать быстро или медленно, это не вопрос темпов, это вопрос качества. Качественно можно, наверное, сделать быстро, если уметь это делать. А если не уметь, то можно много времени на это потратить, а толку никакого не будет, — добавил Федотов.

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Лицензия без согласия

О том, что работа в этом направлении ведётся, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, выразив надежду, что «в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран». Он давно выступает за легализацию проката кино без согласия правообладателей в качестве временной меры, «пока рынок не насытится российским кино».

Такие меры, как пишет «Коммерсант», действительно обсуждаются властями. В Совете Федерации ещё 1 ноября прошёл круглый стол о правовом регулировании в условиях «параллельного импорта». На нем глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов предложил создать реестр «недружественных правообладателей» — компаний, поддерживающих санкции. В список предлагается включать в том числе киностудии, издательства и разработчиков ПО. Их контент автор хочет лицензировать принудительно, то есть без согласия компании.

В ходе того же круглого стола члены Совфеда обсуждали законопроект справедливоросса Дмитрия Кузнецова. Этот документ предполагает принудительно лицензировать чужую интеллектуальную собственность через суд, если компания отказывается заключать договор. Депутат внес инициативу, которая распространяется на все виды интеллектуальной собственности, но пообещал внести законопроект заново, распространив его только на кино.

При этом для уже заключённых договоров по авторским правам в России действует временный порядок исполнения обязательств перед собственниками, введённый указом президента ещё в мае. Российские компании, имеющие договоры с иностранными правообладателями, могут выплачивать долг по договору на специальный рублевый счёт в российском банке. Если правообладатель не согласен на такой вариант, российская компания может вообще ничего не платить до получения согласия.

Однако этот указ не регулирует заключение новых договоров, поэтому не решает проблемы отсутствия новинок в кинотеатрах. При этом деятельность в России больше не ведут крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Disney, Warner Bros., Universal Pictures и Sony. Все они приостановили деятельность после введения российских войск на территорию Украины.

Правообладатели тех иностранных фильмов, которые сейчас легально показывают в российских кинотеатрах, — это в основном небольшие компании, которые с рынка не уходили и продолжают, как раньше, заключать договоры. То есть централизованных санкций по поводу кино нет, но уход крупных игроков — это всё равно серьёзная проблема, решить которую пытались по-разному.

В кино начали прокатывать советскую и российскую классику, в конце октября «Ленфильм» даже пообещал передать кинотеатрам около 100 фильмов из «Золотой коллекции». Некоторые кинотеатры показывали западные фильмы, премьера которых состоялась до ухода правообладателей из России. Другие показывали иностранные новинки несмотря ни на что: показы оформлялись как вечеринки, демонстрации перед сеансами российских фильмов или залы арендовали не связанные с кинотеатрами люди.

Несмотря на всё это, кинотеатры оказались в сложном положении. По словам главы департамента кинематографии Минкультуры Дмитрия Давиденко, с начала года в России закрылись 43 кинотеатра, всего показы остановили 277 организаций, простаивают 679 залов. По состоянию на середину октября совокупные сборы кинопроката составили 18,8 млрд рублей — на 44% меньше, чем за тот же период 2021 года.