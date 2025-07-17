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17 июля 2025 в 12:00

В Госдуме предложили бороться с авторским рейдерством

Депутат Боярский: цифровизация медиаконтента нуждается в корректировке подходов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вопрос авторского рейдерства необходимо регулировать, борьба с ним может пойти по «революционному» пути, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, цифровизация изображений, звука и видео нуждается в корректировке подхода.

Не хотел бы анонсировать предложения коллег, поскольку они звучат довольно революционно. Не уверен, что мы пойдем по тому пути, который они предлагают, учитывая, что взять отдельную категорию фотографий и начать регулировать как-то иначе — в отличие, например, от коротких видео. Цифровизация всего, что связано с изображением, голосом, звуком, безусловно, нуждается в корректировке подходов. Фото-, видео-, звукозаписывающие устройства теперь у каждого в кармане. Претендовать на авторство отдельно взятого снимка из миллиарда ежедневных фотографий, наверное, следует не так, как это было раньше, — заявил Боярский.

Депутат отметил, что изображения, на которые предъявляются права, всегда оформлялись задним числом. Порой сами правообладатели не знали, что за их изображение уже началось судебное разбирательство. Все это поставлено на поток и подкрепляется решениями одних и тех же ангажированных субъектов права.

Ранее российский исполнитель, автор песен и актер Павел Кашин в разговоре с NEWS.ru назвал своим единственным врагом бывшего директора Марианну Дубровскую. Он добавил, что она украла у него авторские права на все песни. По его словам, суды длились в течение двух лет.

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