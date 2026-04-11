11 апреля 2026 в 11:30

Воротил нос от клюквы, но этот рецепт изменил все — просто невероятный кекс

Дрожжевая выпечка — это всегда магия превращения простых ингредиентов в нечто невероятное. Данный рецепт кекса с вяленой клюквой — яркое тому подтверждение: воздушное, ароматное тесто в тандеме с кисло-сладкими ягодами и хрустящей крошкой создают безупречную гармонию вкуса и текстуры.

Что понадобится

Для опары: свежие дрожжи — 25 г, молоко — 250 мл, мука пшеничная — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л.

Для теста: мука пшеничная — 500 г, желтки яичные — 3 шт., сахар — 100 г, соль — 1 ч. л., масло сливочное — 150 г, клюква вяленая — 150 г.

Для штрейзеля: мука пшеничная — 100 г, сахар — 50 г, масло сливочное — 70 г.

Для смазывания: молоко сгущенное — 2–3 ст. л., масло сливочное (для формы) — 10 г, мука (для формы) — 1 ст. л.

Как готовлю

Смешиваю теплое молоко с дрожжами, мукой и сахаром. Оставляю на 15 минут до пены. Добавляю муку, желтки с сахаром, соль. Замешиваю тесто.

Постепенно ввожу мягкое масло, мешаю 10 минут. Вмешиваю клюкву. Накрываю, оставляю в тепле на 40–50 минут.

Для крошки рублю холодное масло с мукой и сахаром. Форму смазываю маслом, присыпаю мукой. Выкладываю тесто, даю подойти 15 минут.

Смазываю сгущенкой, посыпаю крошкой. Выпекаю при 170–175 °C 35–40 минут. Остужаю 10–15 минут в форме, затем на решетке.

