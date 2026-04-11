Песков оценил шансы Каллас стать выпускницей МГУ Песков заявил, что Каллас не смогла бы защитить диплом в МГУ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас едва ли смогла бы успешно защитить диплом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что сам является выпускником этого вуза.

Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом, — сказал Песков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.

До этого журналист Алекс Христофору выразил мнение, что Каллас, как бывший премьер Эстонии, не должна посещать Киев после инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике, такие действия дипломата оскорбили Таллин и весь Евросоюз. Он отметил, что Каллас могла бы проигнорировать поездку в Киев после падения беспилотника возле жилых домов, но она не сделала этого и не отменила свой визит.