Отказ эстонских властей от задержания российских судов в Балтийском море является мудрым решением, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале. По его словам, это не даст возникнуть новому витку эскалации.

ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение, — написал Ульянов.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев указывал, что Запад превратил Балтийское море в арену необъявленной гибридной войны. Он использует инциденты с подводными кабелями для наращивания военного присутствия и препятствования российскому нефтяному экспорту. Россия, по словам политика, выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ могут запускать дроны в Ленобласть из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать воздушное пространство над этой акваторией сложно из-за соседства с Финляндией и Эстонией.