В РПЦ призвали россиян сплотиться вокруг президента России

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий (Фомин) призвал россиян объединиться вокруг президента России Владимира Путина. По его мнению, после 2014 года Украина превратилась в таран новых мировых политических идей, передаёт Lenta.ru.

Работа врага рода человеческого, которая осуществляется на Украине и в России, преподносится миру некоторыми политическими и общественными деятелями как объективно положительная. По этой именно причине мы все должны поддерживать нашего президента и то дело, которое он делает, — заявил митрополит.

Архиерей сожалеет, что осуществить борьбу с «апостасией, отступлением народов от Бога, забвением евангельских заповедей добра и любви», по его мнению, невозможно без кровопролития. Сергий уверен, что те люди, которых принимает церковь у себя как беженцев, понимают это.

Ранее священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с NEWS.ru призвал всех верующих Земли молиться за скорейшее начало переговоров по ситуации на Украине, где Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию. Он подчеркнул, что «и наши, и украинцы, и англичане, и все» должны больше молиться ради примирения сторон.

Патриарх Кирилл связал антироссийские настроения в мире с апокалипсисом. По его мнению, вера православных людей удерживает мир от прихода антихриста, поэтому всем необходимо молиться о мире на украинской земле и о сохрaнении церковного и духовного единствa.