Патриарх Кирилл рассказал, почему «восстали внешние силы на землю русскую»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привёл выдержку из библейского Откровения Иоанна Богослова («Апокалипсис»), согласно которой пришествию антихриста мешают благочестивый народ и христианская церковь. По мнению предстоятеля, на землю русскую восстали внешние силы, которым это не нравится. Его слова приводит РИА Новости.

А почему же так восстали внешние силы на землю русскую? Почему стремятся её разрушить, разделить, брата на брата натравить? В «Апокалипсисе» есть упоминание о некой силе, которая удерживает пришествие в мир антихриста. <…> Это вера православная, которая живёт и действует в церкви православной, это и есть та сила, которая удерживает, — трактует слова писания патриарх.

По словам Кирилла, сегодня на эту силу «направлены вcе острые стрелы всех, кто стремится скомпрометировать церковь, разделить и оторвать её от народа», и это не случайно. Глава РПЦ призвaл православных молиться о мире на украинской земле и о сохрaнении церковного и духовного единствa.

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) ранее в беседе с NEWS.ru призвал всех верующих Земли молиться за скорейшее начало переговоров по ситуации на Украине, где Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию. Он подчеркнул, что «и наши, и украинцы, и англичане, и все» должны больше молиться ради примирения сторон.