«Молитесь»: священник РПЦ обратился к верующим из-за ситуации на Украине

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с NEWS.ru призвал всех верующих Земли молиться за скорейшее начало переговоров по ситуации на Украине, где Вооружённые силы России проводят военную спецоперацию. Он подчеркнул, что «и наши, и украинцы, и англичане, и все» должны больше молиться ради примирения сторон.

Как священник могу сказать одно: больше молитесь, просите Господа о примирении сторон. Просите о том, чтобы войска вывели и все сели за стол переговоров. Это относится ко всем: и к нашим, и к украинцам, и к англичанам, и ко всем. Я уповаю на Господа, — заявил иеромонах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О рестрикциях против российского президента и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.