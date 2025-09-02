Волшебный пирог с клубникой! Простой, но покорит и детей, и взрослых

Волшебный пирог с клубникой! Простой, но покорит и детей, и взрослых

Волшебный пирог с клубникой! Этот нежный, воздушный десерт с сочной клубникой покорит и детей, и взрослых. Идеальный вариант для семейного чаепития или сладкого сюрприза для малышей.

Ингредиенты

Кефир — 200 г

Масло растительное — 150 мл

Сахар — 180 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 2 стакана (≈320 г)

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Клубника свежая — 200–300 г

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте кефир и масло, тщательно перемешайте. Постепенно вводите просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно замешивая тесто до консистенции густой сметаны. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста, разложите вымытую и обсушенную клубнику (целиком или половинками), затем залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Сверху украсьте свежей клубникой.

Секреты идеального пирога: клубнику можно заменить другими ягодами по сезону, для аромата добавьте 1 ч. л. ванильного сахара, проверяйте готовность деревянной палочкой, подавайте слегка остывшим.

Ранее мы готовили итальянский пирог, который станет любимым! Рассыпчатое тесто с цитрусовыми нотками.