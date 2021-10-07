Володина шокировала информация о пытках в саратовской тюремной больнице

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его шокировала информация о пытках заключённых в саратовской областной туберкулёзной больнице. Он также указал на «безмолвие» региональных институтов гражданского общества и омбудсмена. По словам Володина, он взял этот вопрос на контроль, передаёт РИА Новости.

Я держу этот вопрос на контроле, изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе, — сказал Володин.

По мнению Володина, всех, кто должен был предотвратить ситуацию, но не предпринял необходимых шагов, нужно привлечь к ответственности.

Ранее правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видеоархив пыток и изнасилований осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратовской области. Ролики передал общественности бывший заключённый ОТБ-1, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

По фактам пыток расследуется семь уголовных дел. Уволены начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

7 октября заявления о пытках в том же учреждении Саратова подали ещё 14 осуждённых. Некоторые из них уже освобождены из-под стражи. При этом адвокатам потерпевших неизвестно, сколько ещё отбывающих сроки молчат об издевательствах.