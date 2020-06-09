Володин заявил о росте числа заражённых коронавирусом депутатов

https://static.news.ru/photo/cee109ba-aa4a-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о росте числа заражённых коронавирусом депутатов.

На сегодняшний день в России выявлено 485 253 заболевших коронавирусом. От болезни удалось выздороветь 242 397 пациентам. Скончались 6 142 человека.

Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это все каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается, — заявил он.

В мае 2020 года Володин призывал отменять введённые из-за коронавируса ограничения поэтапно. В противном случае есть опасность новой вспышки пандемии.

NEWS.ru информировал ранее, что в Госдуме прокомментировали отмену отпусков депутатов.