Володин заявил о росте числа заражённых коронавирусом депутатов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о росте числа заражённых коронавирусом депутатов.
На сегодняшний день в России выявлено 485 253 заболевших коронавирусом. От болезни удалось выздороветь 242 397 пациентам. Скончались 6 142 человека.
Когда начинается заседание, мы отключаем вентиляцию, понятно, что все проходят тестирование перед началом заседания, это все каким-то образом, может быть, предохраняет, но у нас количество депутатов заболевших увеличивается, — заявил он.
В мае 2020 года Володин призывал отменять введённые из-за коронавируса ограничения поэтапно. В противном случае есть опасность новой вспышки пандемии.
NEWS.ru информировал ранее, что в Госдуме прокомментировали отмену отпусков депутатов.
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