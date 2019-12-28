https://static.news.ru/photo/a8c274f6-2ae0-11ea-8111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы постараются полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году. Если это не получится, крайним сроком для выплаты компенсаций и достройки домов дольщиков станет 2021 год, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Это связано с тем, что «всё новые и новые возникают обстоятельства, а это, как правило, за собой влечёт увеличение количества домов и обманутых дольщиков».

Пока проблема не решалась, люди не оформляли свой статус обманутого дольщика, они в реестр не включали дома и сами не заботились об этом, — пояснил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что Госдума занимается этой проблемой в течение двух лет. Выплаты компенсаций начались 1 декабря. Как писал NEWS.ru, первыми получателями денег стали жители Саратовской области.