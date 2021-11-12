Володин пояснил, кого оштрафуют после отмены обязательного техосмотра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что штрафы за отсутствие диагностической карты будут применяться в отношении тех, для кого ТО останется обязательным. Проходить техосмотр, как и прежде, должны будут такси, автобусы, грузовые автомобили, транспорт, который используется в служебных и коммерческих целях, говорится в Telegram-канале спикера.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен, — пишет Володин.

Так он пояснил наличие штрафа в две тысячи рублей за езду без диагностической карты, который присутствует в изменениях в КоАП, вступающих в силу с 1 марта 2022 года.

По его словам, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, необходимо уточнить положения статьи, поэтому профильные комитеты ГД по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль.

Володин добавил, что отмена ТО коснётся примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов.

Ранее парламентарии проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей. Законопроект предлагает освободить от прохождения обязательного техосмотра легковые машины и мотоциклы, находящиеся в собственности физлиц и используемые исключительно в личных целях. Необходимость прохождения процедуры сохраняется при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и при замене основных агрегатов ТС старше четырёх лет.