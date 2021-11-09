Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного ТО

Парламентарии проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, пишет «Коммерсант». В Госдуму его внесли сенаторы Андрей Турчак и Андрей Кутепов, а также депутаты Сергей Неверов и Евгений Москвичёв. Накануне инициативу поддержал кабмин.

Законопроект предлагает освободить от прохождения обязательного техосмотра легковые машины и мотоциклы, находящиеся в собственности физлиц и используемые исключительно в личных целях. Необходимость прохождения процедуры сохраняется при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и при замене основных агрегатов ТС старше четырёх лет.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало проект при условии небольшой доработки. В частности, в кабмине просят установить форму проверки при изменении конструкции транспортного средства в виде предварительной техэкспертизы конструкции на предмет возможности её изменения согласно техрегламенту Таможенного союза. По мнению членов правительства, такие правки приведут документ в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.