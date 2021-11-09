Госдума приняла в первом чтении проект об отмене обязательного ТО

Парламентарии проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, пишет «Коммерсант». В Госдуму его внесли сенаторы Андрей Турчак и Андрей Кутепов, а также депутаты Сергей Неверов и Евгений Москвичёв. Накануне инициативу поддержал кабмин.
Законопроект
Ранее сообщалось, что правительство поддержало проект при условии небольшой доработки. В частности, в кабмине просят установить форму проверки при изменении конструкции транспортного средства в виде предварительной техэкспертизы конструкции на предмет возможности её изменения согласно техрегламенту Таможенного союза. По мнению членов правительства, такие правки приведут документ в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.