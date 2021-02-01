Володин одобрил инициативу о введении наказания за треш-стримы

https://static.news.ru/photo/795af43e-64a2-11eb-9af9-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти должны реагировать на проведение треш-стримов, по ходу которых страдают люди. Поэтому идея о введении ответственности за подобные трансляции будет рассмотрена. Об этом в понедельник, 1 февраля, в разговоре с журналистами сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Идею запрета треш-стримов он выдвинул после резонансного случая со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay (Станислав Решетников). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить соответствующий законопроект.
Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Он выгнал девушку на балкон. Когда блогер всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва.
Как отметил Володин, на подобные происшествия непременно стоит реагировать.
Как только будет такая инициатива внесена, мы её рассмотрим, — цитирует РИА Новости председателя Госдумы.
Как ранее передавал NEWS.ru, за организацию треш-стримов в Сети стоит ввести наказание до пяти лет лишения свободы. С такой инициативой выступили представители Совета Федерации. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.