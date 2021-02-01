Володин одобрил инициативу о введении наказания за треш-стримы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал победившего, по его мнению, в «дуэли» между журналистом Александром Невзоровым и шоуменом Семёном Слепаковым, устроившими словесную перепалку в соцсетях.

Невзоров на своём канале в YouTube обрушился с критикой на Слепакова, посвятившего стихотворение собственного сочинения протестным акциям в Москве. Комментарий не остался незамеченным со стороны шоумена. Вы снова направили полёт...