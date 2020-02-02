https://static.news.ru/photo/b2261220-4591-11ea-97d9-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал помнить о мужестве защитников Сталинграда, которые помогли переломить ход войны.

2 февраля отмечается день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. Как отметил Володин, это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, унёсшее жизни почти полумиллиона советских солдат и офицеров. Подвиг стоявших насмерть защитников города разрушил планы нацистской Германии по захвату стратегически важного плацдарма.

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наше внимание и заботу они должны чувствовать каждый день, — цитирует слова спикера сайт Госдумы.

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