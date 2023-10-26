Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка удивили необычным трюком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проживающие в Ленинградском зоопарке волки Мрак и Сумрак удивили необычным трюком. Сотрудникам удалось заснять, как животные вместе выполняют сальто, пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

На кадрах видно, как два волка Мрак и Сумрак одновременно подпрыгивают и делают сальто в воздухе. У них получается выполнять трюк синхронно и очень быстро. В пресс-службе зоопарка также предложили пользователям придумать забавную подпись к опубликованному видео с животными.

До этого в Нью-Йорке самка морского льва по кличке Салли воспользовалась наводнением и ненадолго сбежала из своего вольера. Она выплыла на свободу, когда территорию зоопарка затопило из-за ливней. Нагулявшись по затопленному парку, любопытное млекопитающее вернулось к двум другим морским львам, живущим с самкой в вольере.

Фотоловушка, установленная в Хабаровском крае, ранее запечатлела игру двух тигрят. На кадрах видно, как тигрица по кличке Желтобокая ведет своих детенышей к добыче, но те отвлекаются и начинают играть друг с другом. Тигрица при этом не мешает детенышам. Эксперты подчеркивают, что такие игры имеют крайне важное значение для молодых тигров.