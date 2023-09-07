Игры амурских тигрят в Хабаровском крае попали на видео

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Фотоловушка, установленная в Хабаровском крае, запечатлела игру тигрят, сообщили представители центра «Амурский тигр». На кадрах видно, как тигрица по кличке Желтобокая ведет своих детенышей к очередной добыче. Однако они отвлекаются от похода и начинают играть друг с другом. Взрослая тигрица же не стала им мешать. Эксперты подчеркивают, что такие игры имеют крайне важное значение для молодых тигров.

Котята, которые по размерам скоро догонят мать, в этом возрасте познают мир играючи. Именно через игру происходит их физическое развитие и обучение охотничьим навыкам, — объяснили специалисты.

Как сообщалось ранее, грибник из Хабаровского края случайно наткнулся на тигра неподалеку от поселка Ванино. Ему удалось заснять хищника на видео. Отмечается, что тигр не причинил мужчине никакого вреда и спокойно ушел в противоположном направлении от камеры. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев подчеркнул, что такие случаи — не редкость. Однако люди чаще сталкиваются в лесах с медведями и копытными животными.

Таможенная служба Астраханской области ранее задержала контрабандистов, пытавшихся провезти двух тигрят и двух львят в Казахстан. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, детенышей передали в местный зоопарк «Баба Фрося», где их выходят. Сейчас здоровью хищников ничего не угрожает.