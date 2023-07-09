Контрабандных львят и тигрят в Астрахани передали зоопарку «Баба Фрося»

Фото: t.me/radionovasg

В Астрахани двух тигрят и двух львят, которых изъяли у контрабандиста на границе с Казахстаном, передали в местный зоопарк «Баба Фрося», сообщила в Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Известно, что маленьким хищникам примерно один месяц от роду.

Как только таможенная служба сообщила об инциденте, мы обратились в астраханский зоопарк «Баба Фрося» и попросили оказать животным всю необходимую помощь. Сотрудники организации оперативно приехали на место вместе с ветеринарами. Они осмотрели маленьких хищников. К счастью, их здоровью ничто не угрожает, — сообщила Радионова.

Мужчину с экзотическими животными задержали на пограничном пункте «Караузек». Он пытался нелегально провезти в Казахстан двух львят и пару бенгальских тигров. Разрешительного сертификата СИТЕС у нарушителя не оказалось. Пограничникам он смог предъявить лишь паспорта без каких-либо сведений об идентификации животных.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае амурский тигр напал на лесозаготовителя в районе имени Лазо. Известно, что животное было истощено. Мужчина остался жив. Он отделался легкими телесными повреждениями.