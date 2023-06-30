Истощенный амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае

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Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо, сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства региона на своем сайте. По информации ведомства, животное было истощено.

Сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на деляне в 5 км от п. Золотой муниципального района им. Лазо, — говорится в сообщении.

Мужчина остался жив. Он отделался легкими телесными повреждениями.

В Управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края рассказали порталу DVHAB.RU, что инцидент произошел в тайге. Сильно ослабший тигр кинулся на лесозаготовителя. Тот несколько раз ударил животное по морде, после чего хищник отпрянул. После этого к мужчине подбежали коллеги с заведенной бензопилой, чтобы звуками испугать зверя.

Хищник попытался преследовать людей, но у него не хватило сил. Он прошел за мужчинами, ехавшими на тракторе, около 300–400 метров, после чего отстал, с тех пор его не видели.

В ведомстве считают, что уход хищника говорит о его плохом самочувствии. По словам экспертов, здоровый тигр никогда бы так не поступил. В управлении отметили, что, если хищник не появится, то высока вероятность его смерти.

В мае жительница села Раковка Уссурийского городского округа Приморского края, на которую напал тигр, буквально держала хищника за клык, пока ее муж отгонял зверя на грузовике. Женщина была госпитализирована с множественными ранами.