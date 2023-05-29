Появились подробности нападения тигра на женщину под Уссурийском В Приморье 26-летняя женщина держала за клык напавшего на нее тигра

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Жительница села Раковка Уссурийского городского округа Приморского края, на которую напал тигр, буквально держала хищника за клык, пока ее муж отгонял зверя на грузовике, сообщает KP.RU со ссылкой на подругу 26-летней пострадавшей. По информации издания, женщина госпитализирована с множественными укушенными ранами.

Как рассказала собеседница издания, 26-летняя Дарья с мужем поехали в лес искать пропавшую собаку. Выйдя на опушку из автомобиля «ЗИЛ», они заметили примятую траву и кровавые следы. Хищника девушка заметила боковым зрением. Тигр накинулся на нее, разодрал плечо, ударил лапой по голове, искромсал куртку со стороны спины. Дарья отбивалась, буквально держа его за клык. Муж в это время сел в машину и наехал на зверя, после чего тот убежал.

По другой версии, которую также рассматривают правоохранительные органы, муж Дарьи, будучи охотником, специально приехал на место происшествия, узнав о лежке тигра. Местные жители рассказали, что о присутствии по соседству хищника знали давно. При этом нападение тигра на человека является большой редкостью, в связи с чем специалисты высказывают предположения, что агрессивность зверя была вызвана либо защитой добычи, либо ранением.

Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в Уссурийскую центральную городскую больницу. Состояние средней степени тяжести. Множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — рассказали в Минздраве Приморского края.

По информации краевого охотнадзора, ведутся поиски тигра. Решение, что делать с животным, будет принято после его обнаружения.

Нападение амурского тигра на жительницу села Раковка произошло 28 мая. Женщина получила травмы плеча, предплечья и кисти и была госпитализирована.